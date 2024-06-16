2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz

107351019 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 107351019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Sosyal Güvenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik   Bölümü   Gölhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 228,07514

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.015.327

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107351019

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 228,07514

Başarı Sıralaması: 2.015.327

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,93185

Başarı Sıralaması:  1.686.654

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.30377

Başarı Sıralaması:  1558764

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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