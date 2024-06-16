2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Taban Puanları ( Önlisans ) 107390137 Ücretsiz

107390137 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Taban Puanları ( Önlisans ) 107390137 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü tercih kod numarası 107390137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Nüfus ve Vatandaşlık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Nüfus ve Vatandaşlık   Bölümü   Tefenni Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nüfus ve Vatandaşlık   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Nüfus ve Vatandaşlık Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Puanı: 234,56536

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.891.824

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390137

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Nüfus ve Vatandaşlık

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,56536

Başarı Sıralaması: 1.891.824

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,92717

Başarı Sıralaması:  1.647.235

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.27191

Başarı Sıralaması:  1326808

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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