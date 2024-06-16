2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 107350984 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 107350984 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Gölhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 224,73139

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.080.357

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107350984

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 224,73139

Başarı Sıralaması: 2.080.357

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,76763

Başarı Sıralaması: 2.314.679

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1582986

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-20