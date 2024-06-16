2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 107390095 İÖ-Ücretli

107390095 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 107390095 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 107390095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 319,96792

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 666.459

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390095

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 319,96792

Başarı Sıralaması: 666.459

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,34285

Başarı Sıralaması:  629.543

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275.48822

Başarı Sıralaması:  531900

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Avrasya Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 200351278 İÖ-Ücretli
2024 Avrasya Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 200351278 İÖ-Ücretli
2024 Hakkari Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 104950042 Ücretsiz
2024 Hakkari Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 104950042 Ücretsiz
2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 207950108 Ücretli
2024 Yüksek İhtisas Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 207950108 Ücretli
2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110250514 Ücretsiz
2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110250514 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları