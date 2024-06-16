2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107350842 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107350842 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-82 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 256,18204
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.509.802
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107350842
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 256,18204
Başarı Sıralaması: 1.509.802
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-82
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,79085
Başarı Sıralaması: 1.427.495
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 193.57121
Başarı Sıralaması: 1544055
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82