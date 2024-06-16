2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitki Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 107351125 Ücretsiz

107351125 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitki Koruma ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitki Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 107351125 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 107351125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitki Koruma   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Bitki Koruma   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bitki Koruma   Bölümü   Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 262,99296

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.399.340

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107351125

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Bitki Koruma

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,99296

Başarı Sıralaması: 1.399.340

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,92106

Başarı Sıralaması:  1.357.211

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.02812

Başarı Sıralaması:  1136051

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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