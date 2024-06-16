2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 107390118 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 107390118 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 295,44854

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 938.36

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390118

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 295,44854

Başarı Sıralaması: 938.36

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,41571

Başarı Sıralaması: 946.371

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.67641

Başarı Sıralaması: 845310

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62