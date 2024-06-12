2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107390143

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107390143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü , Bucak Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 55+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 399,90704
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 57
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 110.791
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107390143
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: Bucak Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 399,90704
Başarı Sıralaması: 110.791
Kontenjan 2023 – 2024 : 55+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 57
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 392,50278
Başarı Sıralaması: 114.748
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: 57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 315,18426
Başarı Sıralaması : 137.812
Kontenjan 2021 : 45+2
Yerleşen 2021 : 47
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,55052
Başarı Sıralaması: 163
Kontenjan 2020 : 45+2
Yerleşen 2020 : 47
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.