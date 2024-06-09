2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Tapu Kadastro Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107390122

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tapu Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü tercih kod numarası 107390122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü , Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tapu Kadastro Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Taban Puanı: 266,46393

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 702.259

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390122

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 266,46393

Başarı Sıralaması: 702.259

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,57991

Başarı Sıralaması: 476.317

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 240,68154

Başarı Sıralaması : 448.259

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,18882

Başarı Sıralaması: 365

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.