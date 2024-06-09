2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Tapu Kadastro Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107390122

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Tapu Kadastro Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107390122

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Tapu Kadastro  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro  Bölümü tercih kod numarası 107390122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro  Bölümü , Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu Kadastro  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tapu Kadastro  Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro  Bölümü Taban Puanı: 266,46393

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro  Bölümü Başarı Sıralaması: 702.259

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390122   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 266,46393

Başarı Sıralaması: 702.259

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,57991

Başarı Sıralaması:  476.317

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 240,68154

Başarı Sıralaması :  448.259

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,18882

Başarı Sıralaması:  365

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

taban-taban-puanlari.jpg

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu Kadastro  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Hasan Kalyoncu Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201610654
2024 Hasan Kalyoncu Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201610654
2024 Düzce Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103390162
2024 Düzce Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103390162
2024 Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851841
2024 Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851841
2024 Girne Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300710267
2024 Girne Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300710267
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Tarım Kredi Marketten Bayram ettirecek dev kampanya! Kurban bayramına özel dev indirimli ürün listesini yayınladı
Tarım Kredi Marketten Bayram ettirecek dev kampanya! Kurban bayramına özel dev indirimli ürün listesini yayınladı
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı