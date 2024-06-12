2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107310437

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107310437

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi   Peyzaj Mimarlığı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü tercih kod numarası 107310437 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı    Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Peyzaj Mimarlığı    Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban Puanı: 256,50584

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Başarı Sıralaması: 559.346

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107310437   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,50584

Başarı Sıralaması: 559.346

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,80224

Başarı Sıralaması:  574.635

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,02810

Başarı Sıralaması:  465

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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