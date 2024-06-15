2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107390108

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 107390108 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , Bucak İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 251,98348

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 790.665

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390108

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Bucak İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,98348

Başarı Sıralaması: 790.665

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,87326

Başarı Sıralaması: 678.755

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 230,30112

Başarı Sıralaması : 496.465

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,57592

Başarı Sıralaması: 438

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.