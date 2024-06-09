2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107390107

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107390107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü , Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 265,18530

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 715.507

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390107

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,18530

Başarı Sıralaması: 715.507

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,67424

Başarı Sıralaması: 648.395

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 22

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,90094

Başarı Sıralaması: 568

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.