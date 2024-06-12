2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107310022

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107310022

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107310022 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 307,92274

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 30

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 299.098

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107310022   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,92274

Başarı Sıralaması: 299.098

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 30

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,62439

Başarı Sıralaması:  285.515

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,12103

Başarı Sıralaması :  261.515

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,21340

Başarı Sıralaması:  274

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

taban-taban-puanlari.jpg

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107710415
2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107710415
2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111711525
2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111711525
2024 Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200590175
2024 Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200590175
2024 İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105690477
2024 İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105690477
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı