2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107390132

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107390132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü , Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 294,88444

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 347.706

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390132

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,88444

Başarı Sıralaması: 347.706

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,86531

Başarı Sıralaması: 364.496

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 225,12409

Başarı Sıralaması : 380.036

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,49202

Başarı Sıralaması: 387

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.