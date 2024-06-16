2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107350551 Ücretsiz

107350551 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107350551 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 107350551 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 304,38282

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 831.401

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107350551

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 304,38282

Başarı Sıralaması: 831.401

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,72593

Başarı Sıralaması:  836.386

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.53608

Başarı Sıralaması:  905480

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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