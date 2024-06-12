2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100110257

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100110257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 497,45381

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 175

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 20.276

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100110257

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 497,45381

Başarı Sıralaması: 20.276

Kontenjan 2023 – 2024 : 170+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 175

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,00685

Başarı Sıralaması: 20.13

Kontenjan 2022: 170+5

Yerleşen 2022: 175

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 440,15376

Başarı Sıralaması : 16.464

Kontenjan 2021 : 170+5

Yerleşen 2021 : 175

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 501,07403

Başarı Sıralaması: 15

Kontenjan 2020 : 160+4

Yerleşen 2020 : 164

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.