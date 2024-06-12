2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100110257

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100110257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 497,45381
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 175
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 20.276
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100110257
ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Bolu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 497,45381
Başarı Sıralaması: 20.276
Kontenjan 2023 – 2024 : 170+5+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 175
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 496,00685
Başarı Sıralaması: 20.13
Kontenjan 2022: 170+5
Yerleşen 2022: 175
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 440,15376
Başarı Sıralaması : 16.464
Kontenjan 2021 : 170+5
Yerleşen 2021 : 175
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 501,07403
Başarı Sıralaması: 15
Kontenjan 2020 : 160+4
Yerleşen 2020 : 164
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.