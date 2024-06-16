2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100150468 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100150468 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 276,75054

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.190.991

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150468

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 276,75054

Başarı Sıralaması: 1.190.991

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,36022

Başarı Sıralaması: 1.163.163

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.35911

Başarı Sıralaması: 1145183

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36