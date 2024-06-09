2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100110203

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100110203

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İşletme  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme  Bölümü tercih kod numarası 100110203 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme  Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban Puanı: 266,12534

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme  Bölümü Başarı Sıralaması: 705.853

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100110203   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 266,12534

Başarı Sıralaması: 705.853

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,22313

Başarı Sıralaması:  725.171

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 24

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,36781

Başarı Sıralaması:  690

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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