2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tohum Bilimi ve TeknolojisiBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100190121

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve TeknolojisiBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tohum Bilimi ve TeknolojisiBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100190121

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü tercih kod numarası 100190121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü Taban Puanı: 247,74042

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü Başarı Sıralaması: 629.974

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100190121   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,74042

Başarı Sıralaması: 629.974

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,19611

Başarı Sıralaması:  631.381

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,83138

Başarı Sıralaması:  594

Kontenjan 2020 :  15+1

Yerleşen 2020 : 16

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tohum Bilimi ve Teknolojisi    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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