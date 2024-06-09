2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Pazarlama (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100110654

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Pazarlama (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100110654

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi   Pazarlama (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100110654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü , Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama (Fakülte) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 232,12981

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.115.607

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100110654   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,12981

Başarı Sıralaması: 1.115.607

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,86589

Başarı Sıralaması:  1.161.166

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,53369

Başarı Sıralaması:  956

Kontenjan 2020 :  25+1

Yerleşen 2020 : 26

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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