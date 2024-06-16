2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 100150511 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü tercih kod numarası 100150511 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanı: 227,30658

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.030.305

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150511

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,30658

Başarı Sıralaması: 2.030.305

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,11101

Başarı Sıralaması: 2.107.654

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1588068

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-11