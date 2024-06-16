2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100150556 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü tercih kod numarası 100150556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanı: 226,84925

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.039.141

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150556

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,84925

Başarı Sıralaması: 2.039.141

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,17143

Başarı Sıralaması: 2.155.221

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1611949

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-5