2024 Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102210144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 102210144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

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Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 498,54301

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 19.547

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102210144

ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 498,54301

Başarı Sıralaması: 19.547

Kontenjan 2023 – 2024 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 495,23499

Başarı Sıralaması: 20.624

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: 67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 421,15448

Başarı Sıralaması : 27.676

Kontenjan 2021 : 65+2

Yerleşen 2021 : 67

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 481,39663

Başarı Sıralaması: 28.7

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.