2024 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102210302

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102210302 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 75+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 503,06935
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 77
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 16.779
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102210302
ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 503,06935
Başarı Sıralaması: 16.779
Kontenjan 2023 – 2024 : 75+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 77
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 497,49786
Başarı Sıralaması: 19.174
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 429,81630
Başarı Sıralaması : 22.188
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 492,74461
Başarı Sıralaması: 20.4
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.