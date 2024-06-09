2024 Boğaziçi Üni. Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102270063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102270063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü , Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

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Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 480,00288

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 2.374

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102270063

ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi

FAKÜLTE: Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 480,00288

Başarı Sıralaması: 2.374

Kontenjan 2023 – 2024 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.