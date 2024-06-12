2024 Boğaziçi Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102210011

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Boğaziçi Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102210011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102210011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 25+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 465,33575

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 44.566

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102210011   

ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 465,33575

Başarı Sıralaması: 44.566

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,13032

Başarı Sıralaması:  53.839

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 374,25458

Başarı Sıralaması :  66.418

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 431,38684

Başarı Sıralaması:  70.7

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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