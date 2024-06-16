2024 Bitlis Eren Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102190033 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102190033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Bitlis Eren Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 225,36100

Bitlis Eren Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.067.954

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102190033

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,36100

Başarı Sıralaması: 2.067.954

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,23998

Başarı Sıralaması: 2.128.836

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1613133

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-9