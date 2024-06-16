2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102150805 Ücretsiz

102150805 | Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102150805 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 102150805 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 317,80429

Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 687.558

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102150805

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 317,80429

Başarı Sıralaması: 687.558

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,21181

Başarı Sıralaması:  648.864

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270.10948

Başarı Sıralaması:  579711

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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