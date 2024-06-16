2024 Bitlis Eren Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102190039 Ücretsiz

102190039 | Bitlis Eren Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bitlis Eren Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102190039 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 102190039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi   Seramik ve Cam Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Seramik ve Cam Tasarımı   Bölümü   Ahlat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Seramik ve Cam Tasarımı   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Seramik ve Cam Tasarımı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 225,95775

Bitlis Eren Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.056.438

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102190039

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Seramik ve Cam Tasarımı

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,95775

Başarı Sıralaması: 2.056.438

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,02702

Başarı Sıralaması:  2.432.764

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1458261

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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