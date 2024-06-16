2024 Bitlis Eren Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102190020 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 102190020 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bitlis Eren Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Posta Hizmetleri Bölümü Adilcevaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Bitlis Eren Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 224,71544
Bitlis Eren Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.080.659
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102190020
ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi
FAKÜLTE: Posta Hizmetleri
ŞEHİR: Bitlis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 224,71544
Başarı Sıralaması: 2.080.659
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,01375
Başarı Sıralaması: 2.085.790
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1604073
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-6