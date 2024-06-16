2024 Bitlis Eren Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 102190045 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 102190045 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.
Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 231,52746
Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.949.240
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102190045
ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Bitlis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 231,52746
Başarı Sıralaması: 1.949.240
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,33676
Başarı Sıralaması: 1.959.293
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1592411
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-8