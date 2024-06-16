2024 Bitlis Eren Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 102190045 Ücretsiz

102190045 | Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Makine ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bitlis Eren Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 102190045 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 102190045 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Makine   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi   Makine   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 231,52746

Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.949.240

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102190045

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 231,52746

Başarı Sıralaması: 1.949.240

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,33676

Başarı Sıralaması:  1.959.293

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1592411

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-8

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