2024 Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102150286 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102150286 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Tatvan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 265,07726
Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.366.542
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102150286
ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi
FAKÜLTE: Laboratuvar Teknolojisi
ŞEHİR: Bitlis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 265,07726
Başarı Sıralaması: 1.366.542
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,53696
Başarı Sıralaması: 1.314.329
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219.96305
Başarı Sıralaması: 1163867
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62