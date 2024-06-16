2024 Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102150286 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102150286 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Tatvan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

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Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 265,07726

Bitlis Eren Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.366.542

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102150286

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Laboratuvar Teknolojisi

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,07726

Başarı Sıralaması: 1.366.542

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,53696

Başarı Sıralaması: 1.314.329

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.96305

Başarı Sıralaması: 1163867

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62