2024 Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102110163

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 102110163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 144+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 152 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 238,21118

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 152

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 945.568

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102110163

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 238,21118

Başarı Sıralaması: 945.568

Kontenjan 2023 – 2024 : 144+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 152

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,62473

Başarı Sıralaması: 702.035

Kontenjan 2022: 144+4

Yerleşen 2022: 148

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 144+4

Yerleşen 2021 : 98

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,83978

Başarı Sıralaması: 343

Kontenjan 2020 : 160+4

Yerleşen 2020 : 164

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.