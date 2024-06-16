2024 Bitlis Eren Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 102150198 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 102150198 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Tatvan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Bitlis Eren Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 251,10002

Bitlis Eren Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.595.768

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102150198

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,10002

Başarı Sıralaması: 1.595.768

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,06631

Başarı Sıralaması: 1.704.166

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.6396

Başarı Sıralaması: 1543223

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41