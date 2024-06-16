2024 Bitlis Eren Üniversitesi Eser Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 102190049 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Eser Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Eser Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Eser Koruma Bölümü tercih kod numarası 102190049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Eser Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bitlis Eren Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eser Koruma Bölümü Ahlat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eser Koruma Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Eser Koruma Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Bitlis Eren Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban Puanı: 223,24209
Bitlis Eren Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.109.822
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102190049
ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi
FAKÜLTE: Eser Koruma
ŞEHİR: Bitlis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 223,24209
Başarı Sıralaması: 2.109.822
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211,98801
Başarı Sıralaması: 2.359.458
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1520426
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-3