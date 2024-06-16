2024 Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102150692 Ücretsiz

102150692 | Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102150692 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü tercih kod numarası 102150692 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi   Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanı: 258,93393

Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.464.793

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102150692

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 258,93393

Başarı Sıralaması: 1.464.793

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,67712

Başarı Sıralaması:  1.464.490

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.30902

Başarı Sıralaması:  1159267

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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