2024 Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102150559 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 102150559 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-116 kişi yerleşmiştir.

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Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 257,43077

Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.489.392

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102150559

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 257,43077

Başarı Sıralaması: 1.489.392

Kontenjan 2022 – 2023 : 110+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-116

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,75725

Başarı Sıralaması: 1.498.921

Kontenjan 2022: 110+3

Yerleşen 2022: Doldu-113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.69247

Başarı Sıralaması: 1529845

Kontenjan 2021: 110+3

Yerleşen 2021: Doldu-113