2024 Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102150453 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 102150453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.
Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 268,40386
Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.315.150
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102150453
ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Bitlis
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 268,40386
Başarı Sıralaması: 1.315.150
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,71490
Başarı Sıralaması: 1.157.964
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221.88328
Başarı Sıralaması: 1138027
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82