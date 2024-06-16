2024 Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102150453 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 102150453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

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Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 268,40386

Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.315.150

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102150453

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 268,40386

Başarı Sıralaması: 1.315.150

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,71490

Başarı Sıralaması: 1.157.964

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.88328

Başarı Sıralaması: 1138027

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82