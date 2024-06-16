2024 Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102190040 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 102190040 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çevre Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Sağlığı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Sağlığı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 308,62201

Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 783.678

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102190040

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Sağlığı

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 308,62201

Başarı Sıralaması: 783.678

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,61053

Başarı Sıralaması: 636.192

Kontenjan 2022: 51+2

Yerleşen 2022: Doldu-53

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276.13654

Başarı Sıralaması: 526433

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41