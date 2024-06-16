2024 Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102150841 Ücretsiz

102150841 | Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102150841 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 102150841 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü   Ahlat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 235,84993

Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.867.899

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102150841

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,84993

Başarı Sıralaması: 1.867.899

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,24835

Başarı Sıralaması:  2.032.288

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1598085

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

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