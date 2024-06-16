2024 Biruni Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207650759 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 207650759 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

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Biruni Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 318,74623

Biruni Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 678.304

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650759

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 318,74623

Başarı Sıralaması: 678.304

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,54006

Başarı Sıralaması: 773.493

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278.01026

Başarı Sıralaması: 510772

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6