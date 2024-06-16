2024 Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207650931 %50 İndirimli

207650931 | Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207650931 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 207650931 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 201,20850

Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.553.281

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650931

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 201,20850

Başarı Sıralaması: 2.553.281

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,60228

Başarı Sıralaması:  1.159.614

Kontenjan 2022:  68+0

Yerleşen 2022:  Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231.0244

Başarı Sıralaması:  1018250

Kontenjan 2021:  68+0

Yerleşen 2021:  Doldu-68

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