2024 Biruni Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 207650912 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 207650912 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-25 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 202,82332
Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.521.965
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207650912
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 202,82332
Başarı Sıralaması: 2.521.965
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-25
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,07926
Başarı Sıralaması: 1.808.627
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: Doldu-25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 199.85593
Başarı Sıralaması: 1455490
Kontenjan 2021: 25+0
Yerleşen 2021: Doldu-25