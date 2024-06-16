2024 Biruni Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 207650912 İÖ-Ücretli

207650912 | Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Optisyenlik ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Biruni Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 207650912 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 207650912 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Optisyenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi   Optisyenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik   Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-25 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 202,82332

Biruni Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.521.965

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650912

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 202,82332

Başarı Sıralaması: 2.521.965

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-25

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,07926

Başarı Sıralaması:  1.808.627

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.85593

Başarı Sıralaması:  1455490

Kontenjan 2021:  25+0

Yerleşen 2021:  Doldu-25

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