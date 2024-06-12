2024 Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207610318

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 207610318 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Odyoloji (Fakülte) Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

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Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 313,12361

Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 281.958

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207610318

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 313,12361

Başarı Sıralaması: 281.958

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,76340

Başarı Sıralaması: 259.558

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 234,75202

Başarı Sıralaması : 352.642

Kontenjan 2021 : 8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,45791

Başarı Sıralaması: 148

Kontenjan 2020 : 8+0

Yerleşen 2020 : 8

Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.