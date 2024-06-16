2024 Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650908 %50 İndirimli

207650908 | Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650908 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü tercih kod numarası 207650908 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Bölümüne Doldu-21 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanı: 201,49808

Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.547.733

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650908

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: İş ve Uğraşı Terapisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 201,49808

Başarı Sıralaması: 2.547.733

Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-21

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,42916

Başarı Sıralaması:  2.670.433

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197.32784

Başarı Sıralaması:  1493541

Kontenjan 2021:  30+0

Yerleşen 2021:  Doldu-30

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Üsküdar Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206552579 Ücretli
2024 Üsküdar Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206552579 Ücretli
2024 Gümüşhane Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104790044 Ücretsiz
2024 Gümüşhane Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104790044 Ücretsiz
2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 107951207 Ücretsiz
2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 107951207 Ücretsiz
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 109752088 Ücretsiz
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 109752088 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları