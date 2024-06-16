2024 Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650908 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü tercih kod numarası 207650908 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Bölümüne Doldu-21 kişi yerleşmiştir.

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Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanı: 201,49808

Biruni Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.547.733

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650908

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: İş ve Uğraşı Terapisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 201,49808

Başarı Sıralaması: 2.547.733

Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,42916

Başarı Sıralaması: 2.670.433

Kontenjan 2022: 25+0

Yerleşen 2022: Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197.32784

Başarı Sıralaması: 1493541

Kontenjan 2021: 30+0

Yerleşen 2021: Doldu-30