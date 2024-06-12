2024 Biruni Üniversitesi ErgoterapiBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207610054

Biruni Üniversitesi ErgoterapiBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Biruni Üniversitesi ErgoterapiBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207610054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Biruni Üniversitesi Ergoterapi    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Biruni Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Ergoterapi    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü tercih kod numarası 207610054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi    Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ergoterapi    Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Taban Puanı: 360,41929

Biruni Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Biruni Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Başarı Sıralaması: 169.047

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207610054   

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 360,41929

Başarı Sıralaması: 169.047

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,26189

Başarı Sıralaması:  163.564

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,06964

Başarı Sıralaması :  151.026

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,50540

Başarı Sıralaması:  134

Kontenjan 2020 :  6+0

Yerleşen 2020 : 6

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Biruni Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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