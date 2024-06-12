2024 Biruni Üniversitesi ErgoterapiBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207610054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Biruni Üniversitesi Ergoterapi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü tercih kod numarası 207610054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ergoterapi Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Taban Puanı: 360,41929
Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6
Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Başarı Sıralaması: 169.047
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207610054
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 360,41929
Başarı Sıralaması: 169.047
Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 357,26189
Başarı Sıralaması: 163.564
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: 6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 307,06964
Başarı Sıralaması : 151.026
Kontenjan 2021 : 6+0
Yerleşen 2021 : 6
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 368,50540
Başarı Sıralaması: 134
Kontenjan 2020 : 6+0
Yerleşen 2020 : 6
Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.