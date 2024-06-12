2024 Biruni Üniversitesi ErgoterapiBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207650864

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Biruni Üniversitesi Ergoterapi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü tercih kod numarası 207650864 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ergoterapi Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

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Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Taban Puanı: 250,36554

Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 34

Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Başarı Sıralaması: 607.762

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650864

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,36554

Başarı Sıralaması: 607.762

Kontenjan 2023 – 2024 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,77342

Başarı Sıralaması: 559.319

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: 34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 34+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,97050

Başarı Sıralaması: 505

Kontenjan 2020 : 34+0

Yerleşen 2020 : 34

Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.