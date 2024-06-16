2024 Biruni Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650883 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 207650883 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.

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Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 283,81624

Biruni Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.091.255

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650883

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 283,81624

Başarı Sıralaması: 1.091.255

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,69423

Başarı Sıralaması: 825.785

Kontenjan 2022: 68+0

Yerleşen 2022: Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.73548

Başarı Sıralaması: 749893

Kontenjan 2021: 68+0

Yerleşen 2021: Doldu-68