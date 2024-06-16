2024 Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650838 %50 İndirimli

207650838 | Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650838 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 207650838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 216,40405

Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.247.622

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650838

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 216,40405

Başarı Sıralaması: 2.247.622

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,11701

Başarı Sıralaması:  1.807.860

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1607572

Kontenjan 2021:  25+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-17

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