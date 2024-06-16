2024 Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650838 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 207650838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 216,40405
Biruni Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.247.622
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207650838
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 216,40405
Başarı Sıralaması: 2.247.622
Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,11701
Başarı Sıralaması: 1.807.860
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: Doldu-25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1607572
Kontenjan 2021: 25+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-17