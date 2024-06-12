2024 Biruni Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 207650861

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 207650861 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümüne 68 kişi yerleşmiştir.

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Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 252,06375

Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 68

Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 593.841

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207650861

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 252,06375

Başarı Sıralaması: 593.841

Kontenjan 2023 – 2024 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,22602

Başarı Sıralaması: 383.798

Kontenjan 2022: 68+0

Yerleşen 2022: 68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 199,11030

Başarı Sıralaması : 390.12

Kontenjan 2021 : 68+0

Yerleşen 2021 : 68

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,47084

Başarı Sıralaması: 305

Kontenjan 2020 : 68+0

Yerleşen 2020 : 68

Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.